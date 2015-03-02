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النيابة: انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع انفجار قنبلة أمام دار القضاء

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النيابة: انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع انفجار قنبلة أمام دار القضاء النيابة: انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع انفجار قنبلة أمام دار القضاء
أمر المستشار محمد حتة رئيس النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الانفجار، الذى وقع قبل قليل أمام دار القضاء العالى، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأمن الوطنى بشأن الواقعة، ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق من النيابة لسماع أقوال المصابين فى الانفجار.

وحلقت عدد من الطائرات أعلى سماء وسط البلد، لتأمين المنطقة، بينما دفعت وزارة الداخلية، بقوات الأمن لمحيط انفجار القنبلة، وفرض كردون أمنى.


>أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى
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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"
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خبراء المفرقعات يفحصون عبوة ناسفة ثانية فى شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء
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النائب العام يفتح تحقيقات موسعة فى انفجار قنبلة دار القضاء العالى
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إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية
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المرور يغلق شارعى طلعت حرب ورمسيس عقب إنفجار دار القضاء
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