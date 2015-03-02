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إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية

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إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية
اغلق منذ قليل رجال الامن بدار القضاء الاعلى البوابات أمام المواطنين عقب وقوع إنفجار وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، ومنعت القوات دخول أو خروج المواطنين.

وانتقل منذ قليل اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى محيط موقع انفجار دار القضاء، للوقوف على الحالة الامنية بالمنطقة، ومعرفة ملابسات الواقعة.

ويجرى خبراء المفرقعات عملية تمشيط للمنطقة المحيطة بدار القضاء بحثا عن أى عبوات ناسفة عقب الانفجار الذى وقع منذ قليل بمحكمة النقض منذ قليل واسفر عن استشهاد شخص وإصابة ضابط ومجند.

وتم الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المفرقعات وجارى تمشيط المنطقة، كما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لاقوال شهود العيان.


>مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"
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>سيارات الاسعاف وخبراء المفرقعات تنتقل لمحيط انفجار أمام دار القضاء
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>الحماية المدنية: انفجار أمام دار القضاء وأنباء عن مصابين
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