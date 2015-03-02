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الرئيس السيسى: على دول حوض النيل تفهم احتياجات مصر المائية

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الرئيس السيسى: على دول حوض النيل تفهم احتياجات مصر المائية الرئيس السيسى: على دول حوض النيل تفهم احتياجات مصر المائية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، الدكتور محمد روكارا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوروندى، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير بوروندى بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، حيث أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض وتعظيم الاستفادة من مياه النيل واستقطاب الفواقد بحيث يكون نهر النيل مصدراً للوحدة والتضامن والتعاون المشترك بين كافة دول الحوض.

وأضاف الرئيس السيسى أن تتفهم وتقدر الاحتياجات التنموية لدول حوض النيل، وأنه على الجانب الآخر (دول الحوض) أن تدرك وتتفهم الاحتياجات المائية لمصر وشعبها، أخذاً فى الاعتبار أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه العذبة فى مصر التى يناهز تعداد سكانها التسعين مليوناً، وهو الأمر الذى يستلزم العمل على تحويل التفاهمات الشفهية إلى إطار موثق وملزم بما يضمن عدم نشوب أية مشكلات مستقبلية قد تعوق التعاون بين دول الحوض.

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مصر 365

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