النيابة تنتقل لمعاينة موقع انفجار دار القضاء والتحفظ على كاميرات المراقبة

انتقل فريق من نيابة الأزبكية إلى موقع الانفجار الذى وقع منذ قليل بدار القضاء العالى لمعاينة مكان الانفجار والاستماع لأقوال المصابين، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان.

وجاء ذلك بعد أن تحفظ ضباط مديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة الخاصة بدار القضاء تمهيدا لتفريغها للتوصل لهوية المتهم بزرع وتفجير القنبلة داخل محكمة النقض مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ضابط ومجند بجروح، فيما هرعت سيارات الإسعاف وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول المبنى.

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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"

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سيارات الاسعاف وخبراء المفرقعات تنتقل لمحيط انفجار أمام دار القضاء

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الحماية المدنية: انفجار أمام دار القضاء وأنباء عن مصابين

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