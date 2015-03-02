حظر انتظار السيارات في أجزاء جديدة من شارعي قصر النيل وطلعت حرب بوسط القاهرة

في إطار الاستمرار في جهود خدمة حركة المرور في وسط القاهرة تقرر منع الانتظار نهائياً في أجزاء جديدة من شارعي قصر النيل وطلعت حرب .

وسيتم الحظر فى شارع قصر النيل من تقاطعه مع شارع شريف وحتى ميدان الأوبرا ليكتمل بذلك منع الانتظار بكامل طول شارع قصر النيل بدءاً من ميدان التحرير وحتى ميدان الأوبرا .

وفى شارع شارع طلعت حرب ( سليمان باشا ) من تقاطعه مع شارع 26 يوليو وحتى تقاطعه مع شارع عبد الخالق ثروت ليكتمل بذلك منع الانتظار على الجانبين من 26 يوليو وحتى ميدان التحرير.

وقال د . جلال سعيد محافظ القاهرة إن تنفيذ منع الانتظار سيتم اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 7/3/2015 ، وأهاب بالسادة قائدي السيارات الالتزام بهذه الترتيبات بكل دقة لتظهر القاهرة بالشكل اللائق ولمنع إعاقة حركة المرور العابر لوسط المدينة .