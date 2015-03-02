المحكمة تستمع لرئيس قسم التصوير الجنائي بقضية قسم التبين‎

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بأمناء الشرطة ، إلى رئيس قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك أثناء نظر محاكمة 47 متهم بأحداث قسم التبين.

وسألت المحكمة الشاهد عن طبيعة عمله بالتحديد، أجاب أنه يقوم بفض الأحراز التي ترد من النيابة العامة، والتعرف على الأشخاص المسجل لهم في الاسطوانات، وسأله القاضي “هل قمت بفحص فيديوهات الخاصة باقتحام قسم شرطة التبين ،وما معلوماته عن القضية” ، أجابه:” نعم قمت بفحص مقاطع القضية ومعي مجموعة من الخبراء بإدارة التصوير الجنائي” .

وسأله القاضي “كيف تسلمت الاسطوانات المدمجة التي تحوي مقاطع الفيديو قبل الفحص”، أجاب “أن الاسطوانات تأتي من النيابة العامة ويتم التأكد من صحة أختامها وبعدها يتم الفحص” ، وسأله القاضي عن كيفية الاستعراف عن المتهم من خلال مقاطع الفيديو ، أجاب الشاهد أنه يتم الفحص عن طريق شقين وهي استخراج صور ثابتة من مضمون الفيديو، والشق التاني تصوير المتهمين طبقاً للقواعد الفنية وبنفس زواية التي يقفون بها في الفيديو، وتكون النتيجة تكون اختلاف على شخص أو الاتفاق عليه .

يذكرأن النيابة ،قد أسندت للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.