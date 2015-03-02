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بـ”اقتحام قسم التبين”.. رئيس التصوير الجنائى: المطابقة التى نُجريها سليمة 100%

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بـ”اقتحام قسم التبين”.. رئيس التصوير الجنائى: المطابقة التى نُجريها سليمة 100% بـ”اقتحام قسم التبين”.. رئيس التصوير الجنائى: المطابقة التى نُجريها سليمة 100%

أرشيفية

تستمع محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، إلى أقوال رئيس قسم التصوير الجنائى بالأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ، بشأن المقاطع والفيديوهات المحرزة التى تم استعراضها على مدار الجلسات الماضية بقضية”اقتحام قسم التبين”.

وأشار الشاهد فى مستهل أقواله إلى أن طبيعة عمله بقسم التصوير الجنائى تقتضى منه إجراء مراحل عديدة لفحص الصور والفيديوهات ،ومدى مطابقتها للمتهمين للخروج بتقريرٍ نهائى يتضمن تفريغًا محددًا لمحتوى المقاطع ، مؤكدًا أن ذلك الأمر يتم بواسطة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية الذين يجرون عملية مضاهاة للمتهمين ، قياسًا للفيديوهات المعروضة.

وبسؤاله عن مدى صحة مطابقة نتيجة الفحص للمتهمين أجاب الشاهد ان النتيجة التى يخلُص إليها خبراء الأدلة الجنائية صحيحة بنسبة 100% ، وذلك عبر الاستعانة بأجهزة فنية ، منوط بها إجراء عملية الفحص ومضاهاة الصور بشكلٍ دقيق.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

 

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