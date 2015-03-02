مفتي الجمهورية يستقبل مفتي سنغافورة لبحث تعزيز التعاون الديني

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور محمد فطريس مفتي سنغافورة في مكتبه صباح اليوم لبحث تعزيز التعاون الديني بين البلدين.

واستعرض فضيلة المفتي مجهودات دار الإفتاء في مواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة، وحملاتها لتصحيح صورة الإسلام في الخارج، فضلًا عن مجهودات إدارات الدار المختلفة في الرد على تساؤلات المسلمين في مصر وخارجها بعشر لغات.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء لكافة أشكال الدعم والتعاون والتدريب مع الهيئات الإسلامية في سنغافورة.

من جانبه أعرب مفتي سنغافورة عن شكره لفضيلة المفتي على زيارته الناجحة إلى سنغافورة الشهر الماضي، مؤكدًا أن الزيارة لاقت اهتمامًا كبيرًا، وكانت لها صدىً واسعًا داخل سنغافورة وخارجها من دول جنوب شرق آسيا.