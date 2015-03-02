أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مفتي الجمهورية يستقبل مفتي سنغافورة لبحث تعزيز التعاون الديني

Google+ Print
مفتي الجمهورية يستقبل مفتي سنغافورة لبحث تعزيز التعاون الديني مفتي الجمهورية يستقبل مفتي سنغافورة لبحث تعزيز التعاون الديني

مفتى سنغافورا فى ضيافة المفتى

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور محمد فطريس مفتي سنغافورة في مكتبه صباح اليوم لبحث تعزيز التعاون الديني بين البلدين.

واستعرض فضيلة المفتي مجهودات دار الإفتاء في مواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة، وحملاتها لتصحيح صورة الإسلام في الخارج، فضلًا عن مجهودات إدارات الدار المختلفة في الرد على تساؤلات المسلمين في وخارجها بعشر لغات.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء لكافة أشكال الدعم والتعاون والتدريب مع الهيئات الإسلامية في سنغافورة.

من جانبه أعرب مفتي سنغافورة عن شكره لفضيلة المفتي على زيارته الناجحة إلى سنغافورة الشهر الماضي، مؤكدًا أن الزيارة لاقت اهتمامًا كبيرًا، وكانت لها صدىً واسعًا داخل سنغافورة وخارجها من دول جنوب شرق آسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار