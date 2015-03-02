رئيس طائفة البهرة يقدم شيك بمليون ونصف لمحافظ القاهرة مساهمةً في تطوير المقامات

استقبل د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بمكتبه اليوم وفد طائفة “البهرة” بحضور السيد مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة ، والذى نقل خالص تحيات السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة بالهند للشعب المصرى وقيادته السياسية الحكيمة.

وقدم شيك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مساهمة من الطائفة لأجهزة محافظة القاهرة فى خطتها التنفيذية لتطوير وتجميل ميادين آل البيت وخدمة المقامات والمشاهد بمساجد العاصمة .

وتناول اللقاء الإشادة والثناء بجهود المحافظة ومشاريعها الحديثة لتطوير وتجديد العاصمة وخاصة إتمام استراتيجية المحافظة لتطوير وإعادة تخطيط ميادين “آل البيت” مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة والمشهد الحسينى ، بما ينعكس على المظهر الجمالى لهذه المساجد وراحة الرواد والمواطنين وكذلك سيولة الحركة المرورية بها.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بزيارة وفد طائفة البهرة ، مشيدًا بالإنجازات والجهود التي تبذلها الطائفة لترميم وإعمار المساجد الأثرية في مصر والأعمال الخيرية، منوها بإجراءات الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وذلك في ضوء اشتغال طائفة البهرة بالتجارة واهتمامهم بالاستثمار في مصر، ولاسيما في مجال المنتجات الغذائية وصناعات الورق والرخام.

ووجه ممثلى وفد طائفة البهرة الدعوة للمحافظ لزيارة الهند ، والاطلاع على أنشطة ومشاريع البهرة ، وبحث سبل التعاون والشراكة فى كافة المجالات بين البلدين .

يذكر أن من أشهر الآثار الإسلامية التي قام البهرة بتجديدها في مصر مسجد الحاكم بأمر الله وجامع الأقمر ومساجد اللؤلؤة والجيوشى بالمقطم وتطوير مقام السيدة زينب بالقاهرة ومقصورتها كما جدّدوا مقصورة الحسين .