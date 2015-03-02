الطوابير الطويلة تعود لمحافظة الأقصر بسبب السولار

شهدت محطات الوقود بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين ، عودة طوابير السيارات الطويلة بسبب اختفاء السولار من بعض المحطات.

ووقعت مشادات حادة بين عدد من سائقي السيارات والمزارعون بسبب الخلاف علي أسبقية الحصول علي السولار كما شكا المزارعون من تأثير أزمة الوقود على زراعاتهم لعدم قدرتهم على تشغيل ماكينات الري والآلات الزراعية.

وقال سائقوا السيارات إن الأزمة عادت مجددا بعدما اختفت الرقابة تماماً من الأسواق كما تقاعس سائقو سيارات توزيع الوقود الكبرى التي تضخ البنزين والسولار لمحطات التوزيع عن العمل ما تسبب في شح الكميات المطروحة في الأسوق أمام ارتفاع في الطلب.

بينما قال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر أن المحافظة يصلها يوميا 400 طن سولار من 600 طن هي إجمالي حصتها من السولار مشيرا إلي أن الأزمة في الأقصر أقل حدة من بعض المحافظات الأخري .