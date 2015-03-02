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مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 في 3 حوادث تصادم سيارات بطريق غرب الإسكندرية

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مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 في 3 حوادث تصادم سيارات بطريق غرب الإسكندرية مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 في 3 حوادث تصادم سيارات بطريق غرب الإسكندرية

أرشيفية

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 7 أخرون بالإسكندرية في حادثي إصطدام سيارات بطريق غرب الإسكندرية، كما شهد طريق المحور المؤدي إلي منطقة الكيلو21 بالعجمي حادث اصطدام 5 سيارات مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص في الحال.

وأضاف أن طريق برج العرب شهد حادث اصطدام أتوبيس أحد الشركات بالمنطقة الصناعية بالبرج وأدي إلي أصابة “7″ أشخاص تم نقلهم لمستشفي كرموز العمالي، كما كانت حركة طريق المحور وبرج العرب قد توقفت صباح اليوم بسبب حادثي سيارات متفرقين، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية يالطريق.

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