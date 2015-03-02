27 مليون جنيه لإنشاء 9 عمارات سكنية بالغنايم ورفع 400 طن مخلفات بالقوصية بأسيوط

قال محمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إن هناك بعض المشروعات الكبيرة بمركز الغنايم سيتم وضع حجر الأساس لها خلال عام 2015 فضلا عن افتتاح بعض المشروعات الآخرى، موضحاً أنه جاري إنشاء 6 عمارات سكنيه بالغنايم غرب بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه كما يتم أيضاً إنشاء 3 عمارات سكنيه بالغنايم بحرى بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه فضلاً عن استكمال سور حديقة الربوة بالغنايم بحرى بتكلفة 347 ألف جنيه.

من جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على الإهتمام الذى توليه الدوله فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراكز وقرى محافظات الصعيد والذى يتمثل زيادة حجم المشروعات والإستثمارات التي تقام فى عدد كبير من المراكز والقرى بالمحافظة وخاصة الإهتمام بالقرى الأكثر فقراً.

وفى القوصية قال أحمد قاسم رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم صيانة وإصلاح الكشافات على الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة وتنظيفها وتغيير المكسور منها وكذلك شوارع منطقة النزالى وشرق المحطة ومنطقة الشيخ نجيب خلال شهر وذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر دسوقى محافظ أسيوط وتنفيذا لخطة التنمية الموحدة لمراكز وقرى المحافظة .

وأكد قاسم على الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة فى الحفاظ على البيئة حيث يتم المرور اليومى على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة وعمل محاضر للمخالفين حيث تم تحرير 7 محاضر بيئة للمخالفين بالإضافة إلى تحرير 15 محضر نظافة كما يتم متابعة العيادات الخاصة والمستشفيات من الناحية البيئية كما تم معاينة بعض المشاريع مثل المخابز ومحلات البيع وعمل تقييم الأثر البيئى لها كما تم معاينة عدة مشروعات داخل المركز فضلا عن المرور اليومى والمستمر على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة.

وأضاف قاسم أن مفتشى التموين قاموا خلال شهر بالعديد من الحملات التموينية نتج عنها تحرير 151 محضرا فى مجال المخابز و22 محضر مواد بترولية ومحضر ضد تجار التموين بالمركز ومن ناحية أخرى تقوم إدارة المتابعة بالإشتراك مع اللجنة المشكلة لتوزيع اسطوانات الغاز بدائرة المركز فضلا عن متابعة توزيع كميات الأسمدة مع الجهات المختصة والإشتراك فى توزيع الشقق السكنية للمواطنين بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالوحدات الخدمية بدائرة المركز.

وأشار رئيس المركز إلى الجهود التى تم بذلها فى قرى مركز القوصية خلال شهر حيث تم رفع 400 طن من القمامة والمخلفات بقرية المنشأة الكبرى كما تم تنفيذ 8 قرارات تنظيم داخل القرية و8 محاضر أملاك دولة بالاضافة إلى صيانة 60 كشاف إنارة بالقرية وتركيب 75 لمبة كما تم رصف طريق آثار مير – الدير المحرق بطول 11 كم وتم تركيب 100 عامود إنارة جهد منخفض على الطريق وجارى تركيب بندورات للطريق وجارى بدء العمل بسور الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصيةبإعتماد مالى 160 ألف جنيه كما تم الموافقة على توصيل31 طلب مياه و73 طلب إنارة .

وفى قرية بنى قرة تم رفع القمامة والمخلفات من شوارع عزبة روفائيل ببنى قرة وإزالة القمامة والمخلفات من امام مدخل قرية بنى زيد كما تم توصيل 58 طلب مياه و65 طلب إنارة وفى قرية فزارة تم الموافقة على توصيل64 طلب مياه وإنارة كما تم رفع 57 طن قمامة ومخلفات مبانى من دائرة الوحدة كما تم تحرير 48 محضر تنظيم وتعديات على الأراضى الزراعية.