تنفيذ 1050 حكمًا قضائيًا وضبط 1982 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 1050 حكما قضائيا ، وضبط 1982 مخالفة مرورية متنوعة و52 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1050 حكما قضائياً ، وضبط 1982 مخالفة مرورية متنوعة و52 دراجة بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1050 حكما قضائياً منهم 8 قضايا جنايات ، و610 حبس جزئى و114 حبس مستأنف و208 غرامات جزئية و18 غرامات مستأنفة و92 مخالفات.