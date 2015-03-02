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تنفيذ 1050 حكمًا قضائيًا وضبط 1982 مخالفة مرورية بالمنيا

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تنفيذ 1050 حكمًا قضائيًا وضبط 1982 مخالفة مرورية بالمنيا تنفيذ 1050 حكمًا قضائيًا وضبط 1982 مخالفة مرورية بالمنيا

أرشيفية

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 1050 حكما قضائيا ، وضبط 1982 مخالفة مرورية متنوعة و52 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 1050 حكما قضائياً ، وضبط 1982 مخالفة مرورية متنوعة و52 دراجة بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1050 حكما قضائياً منهم 8 قضايا جنايات ، و610 حبس جزئى و114 حبس مستأنف و208 غرامات جزئية و18 غرامات مستأنفة و92 مخالفات.

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