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السيطرة على حريق في غرف خلع الملابس بالأهلي

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السيطرة على حريق في غرف خلع الملابس بالأهلي السيطرة على حريق في غرف خلع الملابس بالأهلي

اندلع حريق في غرف خلع الملابس بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، في فترة تواجد لاعبي الأهلي داخل ملعب مختار التتش خلال المران.

واندلع الحريق بالتحديد في غرفة علاء عبد الصادق مدير الكرة، وهي الغرفة الأولى بين غرف خلع الملابس.

وقامت قوات الأمن بمقر النادي بالاتصال بقوات المطافئ من أجل السيطرة على الحريق.

واضطر أفراد الأمن في النادي للاعتماد على طفايات الحريق، بعدما تأخرت المطافئ في الوصول.

وتم السيطرة على الحريق بدون خسائر.

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فيديو اليوم السابع