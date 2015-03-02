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جمعة يسبق بعثة الأهلي إلى رواندا

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جمعة يسبق بعثة الأهلي إلى رواندا جمعة يسبق بعثة الأهلي إلى رواندا

يسافر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي إلى رواندا قبل مواجهة الفريق الأحمر وفريق الجيش الرواندي بـ48 ساعة، من أجل الترتيب لإقامة بعثة المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

وقال علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة لـFilGoal.com: "جمعة يسافر إلى رواندا قبل سفر البعثة بـ48 ساعة، من أجل الترتيب لإقامة الفريق هناك".

وأوضح "يستكشف جمعة ملاعب التدريب، وفندق الإقامة وكل التجهيزات للمباراة".

الجيش الرواندي نجح في اجتياز عقبة موكولمانا مابوتو الموزمبيقي في الدور التمهيدي من تصفيات دوري الأبطال، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

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