تزايد فرص تريزيجيه والسعيد في اللحاق بمواجهة الأهلي والجيش الرواندي

تتزايد فرص محمود تريزيجيه وعبد الله السعيد في اللحاق بمباراة فريقهما الأهلي أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة بإجهاد في عضلة السمانة في مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري.

فيما تعرض تريزيجيه للإصابة في العضلة الخلفية خلال نفس المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "تتزايد فرص تريزيجيه والسعيد في اللحاق بالمباراة".

وتابع "موقف حسام غالي من المشاركة لايزال غامضا".

ويعاني قائد الأهلي من جزع في الرباط الداخلي للركبة.