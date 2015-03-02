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تريزيجيه: المنتخب الأوليمبي تأثر بتوقف الدوري.. والنتيجة غير حاسمة

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تريزيجيه: المنتخب الأوليمبي تأثر بتوقف الدوري.. والنتيجة غير حاسمة تريزيجيه: المنتخب الأوليمبي تأثر بتوقف الدوري.. والنتيجة غير حاسمة

يرى محمود تريزيجيه نجم الأهلي ومنتخب الأوليمبي، أن أداء زملائه في تأثر بتوقف الدوري والضغط بسبب فاجعة ملعب الدفاع الجوي أمام كينيا.

ووضع منتخب مصر الأوليمبي قدما في الدور الثاني من تصفيات دورة الألعاب الإفريقية 2015 عندما تغلب على كينيا 3-0 يوم الأحد في مباراة الذهاب على ملعب بترو سبورت.

وغاب نجم الأهلي عن المباراة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وقال تريزيجيه للصحفيين: "رغم الفوز الكبير، إلا أن الأداء لم يكن مقنعا".

وأوضح "اعتقد أن لاعبي المنتخب تأثروا من فترة توقف الدوري، والضغط بسبب حادثة الدفاع الجوي".

وواصل متما "النتيجة غير حاسمة رغم تسجيل ثلاثة أهداف، ويجب علينا خطف بطاقة التأهل من هناك".

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فيديو اليوم السابع

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