وزيرة التضامن: 7% من سائقى المدارس يتعاطون المواد المخدرة

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الكشف على 218 سائقا بالمدارس منذ بداية حملة تحليل المخدرات لسائقى المدارس، وتبين وجود 7% من الحالات تتعاطى المواد المخدرة، وتم تحرير محاضر ضدهم وإحالتهم للنيابة العامة .

وأضافت خلال مشاركتها فى اللجنة المنوطة بالتحليل لسائقى المدارس داخل مدرسة العروبة بالمساحة بالدقى بحضور عمرو عثمان مدير صندوق ومكافحة الإدمان، واللواء مصطفى درويش مساعد ويزر الداخلية للمرور، واللواء أحمد الخولى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه يتم التنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة، للكشف الدورى على السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.