مصادر مصر تطرح مشروع "القوة العربية" أمام القمة العربية المقبلة

كشفت مصادر عربية لصحيفة (الشرق الأوسط) الدولية فى طبعتها السعودية ، أن مصر ستطرح أمام اجتماع القمة العربية المقبلة المقرر عقده نهاية مارس الجارى بحضور الزعماء العرب، مشروع تأسيس القوة العربية المشتركة، لمواجهة الاضطرابات الأمنية التى تشهدها المنطقة ومكافحة التطرف.

وذكرت الصحيفة أن تلك المصادر أشارت إلى وجود إشارات إيجابية داعمة للمشروع من بعض الدول العربية المؤثرة، فى ظل النتائج المحدودة لأعمال التحالف الدولى ضد الإرهاب والذى تقوده الولايات المتحدة منذ منتصف سبتمبر العام الماضى بمشاركة أكثر من 40 دولة فى العالم.

وأوضحت تلك المصادر أن المشروع المصرى فى حال إقراره سوف يكون الحل الأمثل لمكافحة الإرهاب والحد من تمدد تنظيمات التطرف وفى طليعتها تنظيم "داعش" الإرهابى.