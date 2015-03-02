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"الوايت نايتس" يشعلون الشماريخ بجامعة القاهرة ويهتفون ضد الداخلية

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"الوايت نايتس" يشعلون الشماريخ بجامعة القاهرة ويهتفون ضد الداخلية "الوايت نايتس" يشعلون الشماريخ بجامعة القاهرة ويهتفون ضد الداخلية
نشبت منذ قليل مشادات بين أعضاء حركة "الوايت نايتس"، المتظاهرين بجامعة القاهرة، وبعض الطلاب، بسبب هتافات أعضاء رابطة مشجعى الزمالك ضد الجيش والشرطة.

كما أشعل أعضاء حركة "الوايت نايتس"، الشماريخ بكثافة داخل الحرم الجامعى لجامعة القاهرة، أمام المكتبة المركزية، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وتحركت المسيرة لتطوف أنحاء الجامعة، للتنديد بأحداث الدفاع الجوى، حيث رفعوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "بأى ذنب قتلوا".

ونظم أعضاء الرابطة حركات دائرية ورددوا أغانى الألترس، وهتافات منها "فى الجنة يا شهيد"، و" اقتلوا أخواتنا وقالوا تذاكر"، "علّى فى صور السجن وعلّى بكرة الثورة تشيل ما تخلى"، "اقتل واحد واقتل 100 مش هتنسينى القضية".


>الوايت نايتس يتظاهرون بجامعة القاهرة تنديداً بأحداث استاد الدفاع الجوى
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