ناشطون سوريون : سقوط 12 صاروخا على مدينة السفير بريف حلب

دمشق أ ش أ

أفاد ناشطون سوريون بسقوط 12 صاروخا من طراز جراد على مدينة السفيرة التى تسيطر عليها القوات الحكومية فى ريف حلب الجنوبي.

>ونقلت شبكة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين عن الناشطين قولهم إن هناك حركة نزوح جماعى من قرى الكريم وقبرفضة والأشرفية والرملة فى ريف حماة الغربى خشية اقتحام القوات الحكومية لهذه القرى.

>ومن جهة أخرى ، أفاد الناشطون المعارضون بأن الطيران المروحى القى 22 برميلا متفجرا على مدينة ‫‏اللطامنة‬ بريف حماة الشمالي، فى حين تمكن مسلحو المعارضة من السيطرة على أنحاء من قرية الزلاقيات فى ريف حماة الشمالى إثر اشتباكات مع القوات الحكومية، أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها بينهم ضابط.

>كما تعرضت مدينة الزبدانى والسهل والجبل الغربى بريف دمشق لقصف مدفعى عنيف من قبل الجيش الحكومى فى الحوش و هابيل و وادى قاق ، وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من حاجزى الجرجانية والفيلا استهدف منطقة الكبرة والسلطاني.

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