سيميوني: نحتاج رجالا مثل توريس

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بلاعبه فرناندو توريس، وذلك عقب الأداء الذي ظهر به المهاجم الإسباني أمام سيفيليا بالدوري مساء الأحد، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

سيميوني والذي فقد نقطتين جديدتين في حملة دفاعه عن لقب الدوري، أثنى على عطاء توريس في المباراة، وأكد أن فريقه حصل على نقطة ثمينة من مضيفه سيفيليا، والذي ينافس بقوة على المراكز الأولى في مسابقة "الليجا".

قال صاحب الخمس بطولات مع أتليتكو بعد اللقاء للصحفيين: "رأيت مباراة حماسية جدا، وأعجبني المجهود الذي بذله اللاعبون".

وأضاف "حققنا نتيجة جيدة، لأننا واجهنا خصما مباشرا على المراكز الأولى".

وأردف "دخول كوكي أرضية الملعب حسن كثيرا الأداء الهجومي، وعطاء توريس جعلني سعيدا جدا".

وأتم "نريد رجالا مثل توريس، الذي يلعب بحماس كبير".

وبعد تعادل أتليتكو صاحب المركز الثالث مع سيفيليا مساء الأحد، ابتعد عن متصدر الترتيب فريق ريال مدريد بسبع نقاط..وسيخوض مواجهة صعبة يوم الأحد القادم على ملعبه أمام فالنسيا صاحب المركز الرابع، والذي يخلفه بنقطة وحيدة في مسابقة "الليجا".