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مدرب توتنام: مورينيو من أفضل المدربين في العالم

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مدرب توتنام: مورينيو من أفضل المدربين في العالم مدرب توتنام: مورينيو من أفضل المدربين في العالم

أشاد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام بجوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، وذلك بعد فوز الأخير عليه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد بهدفين دون مقابل.

بوكيتينو والذي خاض أول نهائي في تاريخه كمدرب، أثنى على القدرات التدريبية لجوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي خسرها بهدفي جون تيري وكايل واكر (هدف عكسي).

قال صاحب الـ42 عاما للصحفيين: "أحب جوزيه مورينيو".

واستدرك "بالنسبة لي، هو الأفضل، أو من أفضل المدربين في العالم".

وأضاف "شرف لي أن أواجهه، كان حلما بالنسبة لي..عندما كنت لاعبا واجهته، والآن ألعب أمامه وجها لوجه في نهائي ويمبلي، هذا حلم رائع".

وأردف "أكن له كامل الاحترام، وأنا محظوظ بمبادلته لي نفس الأمر".

ويحتل بوكيتينو حاليا المركز السابع في بطولة الدوري مع فريقه توتنام، على بعد ست نقاط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله حاليا مانشستر يونايتد.

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