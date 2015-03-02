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فيديو.. 5 مواجهات لا تُنسى بين روما ويوفنتوس

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فيديو.. 5 مواجهات لا تُنسى بين روما ويوفنتوس فيديو.. 5 مواجهات لا تُنسى بين روما ويوفنتوس

التنافس بين روما ويوفنتوس كان على أشده في الثمانينيات من القرن الماضي.. وفي السنوات الأخيرة، عادت اللقاءات التاريخية الملتهبة مرة أخرى بين العملاقين في "الكالتشيو".

وحين تتجه الأنظار لملعب الأوليمبيكو بمدينة روما مساء الإثنين، سيكون محبو كرة القدم على موعد مع مواجهة أخرى طاحنة بين ذئاب العاصمة والسيدة العجوز في مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستعرض FilGoal.com لزواره، 5 مواجهات لا تمحى من الذاكرة بين روما ويوفنتوس عبر التاريخ.

6 مايو 2001 - التعادل 2-2

الفارق كان ست نقاط بين روما المتصدر ويوفنتوس الوصيف، ويتبقى خمس جولات على نهاية الموسم.

تقدم يوفنتوس بهدفين في أول خمس دقائق، ولكن نجح مدرب فيورنتينا الحالي فينشينزو مونتيلا في إدراك التعادل لروما في الدقيقة 91، ليبقي على فارق الست نقاط والذي أعطى روما بعد ذلك لقب الدوري الثالث في تاريخه.

8 فبراير 2004 - فوز روما 4-0

بعد انقضاء 19 مباراة من الموسم، وفي ظل تصدر ميلان المسابقة بفارق خمس نقاط عن روما ويوفنتوس.. تنافس الفريقان على الانفراد بالمركز الثاني والاستمرار في مطاردة الروسونيري.

روما أمطر شباك جيانلويجي بوفون بأربعة أهداف سجلها أوليفييه داكور، فرانشيسكو توتي وأنتونيو كاسانو (2).

19 نوفمبر 2005 - فوز يوفنتوس 4-1

بعد أقل من سنتين، استطاع يوفنتوس أن يرد لروما الهزيمة القاسية التي تلقاها عام 2004..إذ هزمه 4-1 في عقر داره، بأهداف بافل نيدفيد، زلاتان إبراهيموفيتش ودافيد تريزيجيه (2).. وسجل توتي هدف روما الوحيد.

26 يناير 2006 - فوز روما 3-2

بعد شهرين تقريبا من خسارته على ملعبه 4-1 في الدوري، استطاع روما الثأر من يوفنتوس بإقصائه خارج كأس إيطاليا.. وذلك بالفوز عليه 3-2 في تورينو بأهداف أليساندرو مانسيني، داميانو توماسي وسيموني بيروتا، وسجل هدفي اليوفي أليساندرو دل بييرو.

5 أكتوبر 2014 - فوز يوفنتوس 3-2

في مطلع الموسم الحالي، وفي مباراة نارية شهدت ثلاث ركلات جزاء.. نجح يوفنتوس في فض الشراكة بينه وبين روما على صدارة الترتيب بالفوز عليه 3-2.

سجل الأهداف ليوناردو بونوتشي وكارلوس تيفيز (2)، وسجل لروما توتي وخوان إيتوربي.

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فيديو اليوم السابع

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