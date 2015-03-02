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بوفون.. الحارس المفضل لتوتي

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بوفون.. الحارس المفضل لتوتي بوفون.. الحارس المفضل لتوتي

مواجهة جديدة بين عملاقين، جيانلويجي بوفون وفرانشيسكو توتي يلتقيان مجددا مساء الإثنين في بطولة الدوري.. ويسعى نجم روما لهز شباك يوفنتوس مجددا بوجود حارسه المفضل، بوفون.

نعم، بوفون هو الحارس المفضل لتوتي.. فبعيدا عن صداقتهما خارج الملعب، فإن بوفون هو أكثر حارس سجل في مرماه قائد روما فرانشيسكو توتي.

توتي زار شباك بوفون 11 مرة، أخرها هدفه من ركلة جزاء في مباراة الفريقين بالدور الأول من الدوري هذا الموسم.. والتي انتهت بفوز يوفنتوس 3-2.

وعندما يستضيف روما فريق يوفنتوس على ملعب الأوليمبيكو، سيبحث توتي عن هدفه رقم 12 في شباك يوفنتوس.. ليس فقط من أجل التسجيل أمام بوفون، ولكن لتقليص الفارق في صدارة بطولة الدوري أيضا.

يوفنتوس يتصدر الدوري حاليا بفارق تسع نقاط عن وصيفه روما، وسيسعى الأخير لاقتناص الفوز وتقليص الفارق متسلحا بعاملي الأرض والجمهور.

شاهد الهدف الرائع لتوتي في مرمى بوفون موسم 2012-2013، والذي كان رقم 10 والأخير من كرة متحركة في مرمى العملاق الإيطالي.

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