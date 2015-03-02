أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“شكري” يتوجه إلى الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء دول حوض النيل الشرقي

Google+ Print
“شكري” يتوجه إلى الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء دول حوض النيل الشرقي “شكري” يتوجه إلى الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء دول حوض النيل الشرقي

سامح شكرى

في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين ودوّل حوض النيل الشرقي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي يتوجه مساء اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر القائم بين الدول الثلاث لدفع التعاون فيما بينها ومناقشة التنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية من بينها بحث سبل مزيد من تطوير التعاون علي المستوي الثنائي بين مصر وكل من السودان وإثيوبيا وعلى المستوى الثلاثي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة “المصرية -الإثيوبية”،فضلاً عن مناقشة ملفات ذات أهمية مشتركة وعلي رأسها ملف الأمن المائي ومراعاة الشواغًل الخاصة بكل دولة وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب الحوض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار