“شكري” يتوجه إلى الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء دول حوض النيل الشرقي

في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر ودوّل حوض النيل الشرقي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي يتوجه مساء اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر القائم بين الدول الثلاث لدفع التعاون فيما بينها ومناقشة التنسيق المشترك بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية من بينها بحث سبل مزيد من تطوير التعاون علي المستوي الثنائي بين مصر وكل من السودان وإثيوبيا وعلى المستوى الثلاثي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة “المصرية -الإثيوبية”،فضلاً عن مناقشة ملفات ذات أهمية مشتركة وعلي رأسها ملف الأمن المائي ومراعاة الشواغًل الخاصة بكل دولة وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب الحوض.