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بالصور.. دار علوم المنيا تحتفل بالنشاط الطلابي «في حب مصر»

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بالصور.. دار علوم المنيا تحتفل بالنشاط الطلابي «في حب مصر» بالصور.. دار علوم المنيا تحتفل بالنشاط الطلابي «في حب مصر»

جانب من احتفالية فى حب

نظمت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، احتفالية للنشاط الطلابي تحت شعار «في حب مصر» تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتور محمد الريحاني، عميد الكلية وبحضور الدكتور أحمد كامل نعمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعمداء الكليات السابقين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بقاعة المدرج الشرقي بالكلية.

وأوضح الدكتور أبو المجد أن دار العلوم منارة العلم بالجامعة ووتمني عودتها لتتبوء مكانها في العلم واللغة وأن تحظي الأنشطة بالإبداعات الفكرية والصقل الديني والبحث عن المواهب الإبداعية.

وطالب الحضور نحو الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية والمواظبة علي تحصيل العلم وممارسة الأنشطة.

شمل برنامج الحفل علي أناشيد وطنية في حب مصر وإلقاء الشعر والزجل والاسكتشات الفنية والدرامية.

في ختام الحفل كرم الدكتور أبو المجد عمداء الكلية السابقين والطلاب الحاصلين علي مراكز في البحث العلمي والنشاط الرياضي والزجل وحفظ القرآن الكريم.

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