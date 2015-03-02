إسرائيل تلقى القبض على عصابة لتهريب مواد بناء الى حماس

قالت إسرائيل انها ألقت القبض على عصابة تقوم بتهريب الحديد والمعدات الكهربائية ومواد محظورة أخرى الى حماس لإعادة بناء بناها التحتية فى اعقاب حرب العام الماضي.

وقالت وكالة الأمن الداخلى إن حماس دفعت لشركات إسرائيلية ما لا يقل عن 375 ألف دولار لخزن وتسليم البضائع التى دخلت عبر معبر كرم ابو سالم وكانت موجهة الى شركات وهمية.

ووجهت إسرائيل التهم الى تسعة أشخاص من بينهم إسرائيليون يملكون شركات تقوم ببيع هذه المواد، بمساعدة العدو زمن الحرب وتمويل الإرهاب والتزوير.

أما بقية المتهمين فهم فلسطينيون من غزة،وجاء الإعلان عن عملية الكشف اليوم الاثنين، ولم تحدد هوية المتهمين

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