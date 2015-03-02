أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تلقى القبض على عصابة لتهريب مواد بناء الى حماس

Google+ Print
إسرائيل تلقى القبض على عصابة لتهريب مواد بناء الى حماس إسرائيل تلقى القبض على عصابة لتهريب مواد بناء الى حماس
قالت إسرائيل انها ألقت القبض على عصابة تقوم بتهريب الحديد والمعدات الكهربائية ومواد محظورة أخرى الى حماس لإعادة بناء بناها التحتية فى اعقاب حرب العام الماضي.

وقالت وكالة الأمن الداخلى إن حماس دفعت لشركات إسرائيلية ما لا يقل عن 375 ألف دولار لخزن وتسليم البضائع التى دخلت عبر معبر كرم ابو سالم وكانت موجهة الى شركات وهمية.

ووجهت إسرائيل التهم الى تسعة أشخاص من بينهم إسرائيليون يملكون شركات تقوم ببيع هذه المواد، بمساعدة العدو زمن الحرب وتمويل الإرهاب والتزوير.

أما بقية المتهمين فهم فلسطينيون من غزة،وجاء الإعلان عن عملية الكشف اليوم الاثنين، ولم تحدد هوية المتهمين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365