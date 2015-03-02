جوبا تنفى نشر قوات أوغندية على الحدود مع السودان

الخرطوم أ ش أ



> نفت دولة جنوب السودان ، وجود أى اتجاه لنشر قوات أوغندية على الحدود مع السودان.

>وأكد سفير جوبا بالخرطوم ميان دوت - فى تصريح صحفى اليوم /الاثنين/ - عدم نية بلاده نشر قوات أوغندية بين حدود البلدين ، لما تشكله من تهديد وخطر على الاستقرار وإمكانية إشعال الحرب الحدودية.

>وأشار ميان دوت ، إلى أن القوات الأوغندية بجنوب السودان تتواجد فى ثلاث مناطق فقط هى "جوبا، وبور، وبانتيو"، نافيا وجود أى قوات أوغندية على الحدود بين دولتى السودان.

>وقال سفير جوبا بالخرطوم ، إنه شرح خلال لقائه مع وزير الدولة للخارجية السودانى عبيد الله محمد عبيد الله، زيارة وزير النقل السودانى المرتقبة لدولة الجنوب ، والتى تأتى بغرض التباحث حول خط أنابيب النفط ، وسريان البترول الجنوبى عبر الأراضى السودانية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى هذا الصدد ، فضلا عن سبل دعم وتفعيل علاقات التعاون المشترك بين جوبا والخرطوم فى مختلف المجالات ، والإسراع فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

>وكان مصدر سودانى مسئول ، قد أكد مؤخرا ، أن 16 ألف جندى يتبعون للقوات الأوغندية سوف ينتشرون على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان ، وستتركز تلك القوات بولايتى الوحدة وأعالى النيل، وهى المناطق التى تتواجد فيها قوات رياك مشار ، المعارض لحكومة دولة جنوب السودان .

>وأعلن المصدر السودانى ، رفض بلاده لهذا الاتجاه من دولة أوغندا جملة وتفصيلا ، واعتبره يشكل خطرا على استقرار السودان ، وسيؤدى إلى أن تستعر الحرب فى حدود السودان الجنوبية.

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