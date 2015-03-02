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بالفيديو.. انتحاري تونسي يفجر سيارة مفخخة في بنغازي بليبيا ويتوعد تونس بالمفخخات

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بالفيديو.. انتحاري تونسي يفجر سيارة مفخخة في بنغازي بليبيا ويتوعد تونس بالمفخخات بالفيديو.. انتحاري تونسي يفجر سيارة مفخخة في بنغازي بليبيا ويتوعد تونس بالمفخخات

عملية انتحارية ليبيا

نَشَرَ تنظيم «داعش» في ولاية برقة، أمس الأحد، تسجيلاً مصوَّرًا جديدًا يُظهر أحد عناصره المكنى بـ«أبوطلحة التونسي» قبل قيامه بعملية انتحارية يقول فيها: «اليوم سندك معاقل من المرتدين»، في إشارة إلى الجيش الليبي.

وأظهر التسجيل تصوير العملية الانتحارية بواسطة سيارة مفخَّخة في أحد المواقع في بنغازي.

وفي معرض كلامه توعَّد أيضًا من سمَّاهم «طواغيت» تونس بالذبح، والمفخخات التي قال إنَّها ستصل من برج الخضراء إلى بنزرت.

وجَّدد بيعته لأبوبكر البغدادي الذي قال إنَّه «أمير المؤمنين على السمع والطاعة».

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