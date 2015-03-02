الاستئناف تشكل هيئة تحقيق جديدة للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة

كشفت مصادر قضائية بأن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، بصدد تشكيل هيئة تحقيق جديدة للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة التى كان يباشر التحقيق فيها المستشار أحمد إدريس قبل ندبه لمحكمة الأسرة.

وقال مصدر قضائي مسؤل بمحكمة الاستئناف لأن محكمة الاستئناف قررت تشكيل هيئة تحقيق جديدة وسيتم تعيين مستشار تحقيق في القضية ،وعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مستشار التحقيق التى سيباشر التحقيقات في القضية، وأنه سيتسلم ملف القضية بالكامل من قاضي التحقيق السابق المستشار أحمد إدريس والذي نفذ قرار ندبه أمس الأحد، كمستشار بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

وأضاف المصدر أنه سيتم أيضاً تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة يعاونهم موظفين من محكمة الاستئناف لاستلام القضايا والمستندات التى كانت يحقق فيها.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت إنهاء ندب المستشار أحمد إدريس كقاضى تحقيق فى فساد وزارة الزراعة، وأصدرت قرار رقم 26 لسنة 2015 بإنهاء ندب المستشار أحمد أدريس كقاضى تحقيق فى فساد وزارة الزراعة.

وكانت المحكمة ،قد قررت إعادة القاضى أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف للعمل بالدئرة ١٥٤ شئون الأسرة والموجودة بمأمورية استئناف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك ابتداءا من أول مارس ٢٠١٥.