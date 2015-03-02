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استئناف محاكمة 47 متهمًا بـ”اقتحام قسم التبين”

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استئناف محاكمة 47 متهمًا بـ”اقتحام قسم التبين” استئناف محاكمة 47 متهمًا بـ”اقتحام قسم التبين”

أرشيفية

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 47 متهماً بقضية” اقتحام قسم التبين” ، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

وأفادت النيابة العامة للمحكمة أنه تم الموافقة على إجراء العملية الجراحية للمتهم سيد سعد، وتم خلال الجلسة تقديم تقرير الطب الشرعي من سجن ليمان القاهرة يتضمن توقيع الكشف الطبي على المسجون عبد الفضيل محمد عبد الفضيل .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

 

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