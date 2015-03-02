ننشر.. حيثيات الحكم فى قضية اتهام نجلى “جمال صابر” بالقتل فى أحداث “روض الفرج”

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه ثبت في حق المتهم الأول «أحمد» ارتكاب جريمة القتل العمد، وثبت في حق الثاني «عبدالرحمن» بأنه لم يتمكن هو وأصحابه من دخول ملعب كرة القدم بمدرسة “شبرا” الإعدادية لوجود فرق أخرى، فتوجه إلى شقيقه المتهم الأول واستدعاه لإخراج تلك الفرق حتى يتمكن فريقه من اللعب، فأحضر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً من مسكنه، وانتقل إلى الملعب ولما رأى المجني عليه جرى وراءه وضربه بالسلاح الأبيض فأصاب ساعده الأيسر ،ثم لاحقه بضربة أخرى في صدره من الجهة اليسرى ما أدى إلى وفاته في الحال.

واطمأنت المحكمة لشهود الإثبات البالغ عددهم 20 شاهداً، معظمهم من الشبان لاعبي الكرة الذين كانوا متواجدين بالملعب.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثاني لم يكن يعلم بقصد المتهم الأول من الاعتداء على المجني عليه، فوجهت له جريمة القتل الذي أفضى للموت وليس القتل العمد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى ،قد قضت بمعاقبة “أحمد جمال صابر محمد” بالسجن المشدد 15 سنه وشقيقة “عبد الرحمن” بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ودفع ألف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت و20 جنيه أتعاب المحاماه فى اتهامهما بالقتل في أحداث الشغب التي وقعت في شهر مارس من العام قبل الماضي، بمنطقة “روض الفرج”.