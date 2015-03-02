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إزالة 831 حالة تعد على الأراضي الزراعية الشهر الماضي بالمنيا

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إزالة 831 حالة تعد على الأراضي الزراعية الشهر الماضي بالمنيا إزالة 831 حالة تعد على الأراضي الزراعية الشهر الماضي بالمنيا

أرشيفية

نجحت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 831حالة تعد على مساحة 32 فدان و13 قيراط و12 سهم بمراكز المنيا خلال الفترة من 1 فبراير حتى 28 فبراير الماضى، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح تقرير لمديرية الزراعة الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية خلال الشهر الماضي، حيث تم إزالة 132 حالة بمركز مغاغة بمساحة 8 فدان و12 قيراط و13 سهم وعدد 82حالة بمركز العدوة بمساحة 2 فدان و20 قيراط و19 سهم و71 حالة بمركز بني مزار بمساحة 3 فدان و2 قيراط و7 سهم وعدد 22 حالة بمركز مطاي بمساحة22 قيراط و12 سهم وعدد 138 حالة بمركز المنيا بمساحة 5 فدان و4 قيراط و10سهم وعدد 32 حالة بمركز سمالوط بمساحة 1 فدان و20 قيراط و6 سهم و 32 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة 1 فدان و6 قيراط و20 سهم و129 حالة بمركز ملوي بمساحة 4 فدان و19 قيراط و11 سهم و97 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 4 فدان و10 سهم ، بالإضافة إلي 96 حالة إصلاح زراعي بمساحة 3 فدان و20 قيراط و22 سهم.

وكان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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