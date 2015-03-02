وزير الداخلية يلتقى وفد ممثلى الأزهر والكنيسة.. ويؤكد: ملتزمون بأمن الوطن

التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ قليل وفد ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد من الرهبانيات وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وأشار وزير الداخلية خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية الراهنة التى تواجه رجال الشرطة وأهمية الدعم الشعبى والمجتمعى لهم خلال تلك المرحلة الدقيقة، مشددا على العقيدة الأمنية الجديدة لرجال الشرطة والتزامهم بحماية أمن واستقرار الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما كانت التحديات.

وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لرجال الشرطة وتضحياتهم مؤكدين استمرار دعمهم وكافة أبناء الشعب المصرى لرجال الشرطة البواسل، وقدم الحاضرون فى نهاية اللقاء درع (الله محب) إلى وزير الداخلية تقديراً وعرفاناً لدوره فى حفظ الأمن والاستقرار.

يأتى ذلك فى إطار لقاءات وزير الداخلية مع كافة القوى والتيارات ورموز المجتمع.. وإنطلاقاً من حرص الوزارة على دعم أطر التواصل مع الرموز والنخب المصرية.