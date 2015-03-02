أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الداخلية يلتقى وفد ممثلى الأزهر والكنيسة.. ويؤكد: ملتزمون بأمن الوطن

Google+ Print
وزير الداخلية يلتقى وفد ممثلى الأزهر والكنيسة.. ويؤكد: ملتزمون بأمن الوطن وزير الداخلية يلتقى وفد ممثلى الأزهر والكنيسة.. ويؤكد: ملتزمون بأمن الوطن
التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ قليل وفد ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد من الرهبانيات وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وأشار وزير الداخلية خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية الراهنة التى تواجه رجال الشرطة وأهمية الدعم الشعبى والمجتمعى لهم خلال تلك المرحلة الدقيقة، مشددا على العقيدة الأمنية الجديدة لرجال الشرطة والتزامهم بحماية أمن واستقرار الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما كانت التحديات.

وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لرجال الشرطة وتضحياتهم مؤكدين استمرار دعمهم وكافة أبناء الشعب المصرى لرجال الشرطة البواسل، وقدم الحاضرون فى نهاية اللقاء درع (الله محب) إلى وزير الداخلية تقديراً وعرفاناً لدوره فى حفظ الأمن والاستقرار.

يأتى ذلك فى إطار لقاءات وزير الداخلية مع كافة القوى والتيارات ورموز المجتمع.. وإنطلاقاً من حرص الوزارة على دعم أطر التواصل مع الرموز والنخب المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365