القبض على 3 طلاب والعثور على قنبلتين فى تفريق مظاهرة لطلاب الأزهر بأسيوط

ألقت قوات أمن أسيوط، منذ قليل، القبض على 3 طلاب وتمكنت من العثور على قنبلتين بدائيتين خلال تفريق تظاهرة محدودة لطلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط المنتميين لجماعة الإخوان، بميدان أسماء الله الحسنى أمام مدخل جامعة الأزهر.

كان بعض طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط قد تظاهروا، منذ قليل، بميدان أسماء الله الحسنى وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية باتجاه قوات الأمن المتمركزة بالميدان، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز باتجاه الطلاب وإجبارهم على الدخول للحرم الجامعى بعد أن قامت القوات بإلقاء القبض على بعض 3 طلاب منهم وتم العثور على قنبلتين بدائيتي الصنع مكان تجمع الطلاب .