أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض على 3 طلاب والعثور على قنبلتين فى تفريق مظاهرة لطلاب الأزهر بأسيوط

Google+ Print
القبض على 3 طلاب والعثور على قنبلتين فى تفريق مظاهرة لطلاب الأزهر بأسيوط القبض على 3 طلاب والعثور على قنبلتين فى تفريق مظاهرة لطلاب الأزهر بأسيوط

أرشيفية

ألقت قوات أمن أسيوط، منذ قليل، القبض على 3 طلاب وتمكنت من العثور على قنبلتين بدائيتين خلال تفريق تظاهرة محدودة لطلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط المنتميين لجماعة الإخوان، بميدان أسماء الله الحسنى أمام مدخل جامعة الأزهر.

كان بعض طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط قد تظاهروا، منذ قليل، بميدان أسماء الله الحسنى وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية باتجاه قوات الأمن المتمركزة بالميدان، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز باتجاه الطلاب وإجبارهم على الدخول للحرم الجامعى بعد أن قامت القوات بإلقاء القبض على بعض 3 طلاب منهم وتم العثور على قنبلتين بدائيتي الصنع مكان تجمع الطلاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا