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“الصرح” يستنكر فوضي التعليقات على حكم “الدستورية”

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“الصرح” يستنكر فوضي التعليقات على حكم “الدستورية” “الصرح” يستنكر فوضي التعليقات على حكم “الدستورية”

رفض حزب “الصرح المصري الحر” فوضي التعليقات التي خرجت تنتقد حكم المحكمة الدستورية، قائلًاً في بيان له” لايجوز لأحد التعليق علي قرار المحكمة الدستورية قلعة القانون بمصر”.

ومن جانبه قال المستشار إيهاب وهبي المتحدث الرسمي باسم الصرح، أنه غير مقبول التعليق علي أحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه علي الجميع الانصياع لأحكام القانون فمصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ولا يجب السكوت أبداً علي هذه الفوضي التي للأسف تصدر عن من بعض من يسمون أنفسهم “النخبة السياسية” وهم في الحقيقه غير مؤهلين أساساً لمجرد فهم القانون ويحتاجون أن يتعلموا كيف يكون الاختصاص هو أساس بناء بلد يحترم فيها كل إنسان اختصاص الآخر ويعلم أن القانون هو أساس الدولة واحترامه واجب مقدس علي الجميع.

وأضاف وهبي، أنه من الغريب أن كل التصريحات التي صدرت قبل صدور الحكم كانت تؤكد أن الجميع يخترم القضاء وحكمه مهما كان ،ولكن هوس التصريحات وهوس البحث عن دور والسعى وراء الشهرة غير المستحقة في بلد تأن من تدني الخبرات وتدني التعليم وتدني المشهد السياسي.

واختتم وهبي، حديثه قائلا ً :”إننا نرسي دولة القانون ونحاول إزالة صورة العبثية من المجتمع في كل مجالاته وعلي الجميع أن يعي لأنه لا وقت لمثل هؤلاء الذين يسيؤن لمصر وشعبها وحضارتها ورقيها وكفانا ما وصلت له ”.

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