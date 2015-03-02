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تأجيل محاكمة”موسى” و”سرور” و”أبو العينين” لسب الفنان “هشام عبدالله” لجلسة 23مارس

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تأجيل محاكمة”موسى” و”سرور” و”أبو العينين” لسب الفنان “هشام عبدالله” لجلسة 23مارس تأجيل محاكمة”موسى” و”سرور” و”أبو العينين” لسب الفنان “هشام عبدالله” لجلسة 23مارس

هشام عبدالله

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار نادر حبيب تاجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد موسى وهشام سرور ومحمد أبو العينين مالك قناة “صدى البلد”، بتهمة سب وقذف الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، ونشر أخبار كاذبة عنهما إلى جلسة 23 مارس الجارى للإعلان.

وكان المستشار طارق العوضي، دفاع الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، قد أقاما دعوة بالجنحة المباشرة رقم 6340 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الإعلامي أحمد موسى مذيع برنامج “على مسؤليتي”، وهشام سرور، ومحمد أبو العينين مالك قناة “صدى البلد”، يتهمهم فيها بسب وقذف موكليه ونعتهما بألفاظ تحمل سباً وقذفاً، إذ اتهمهما أحمد موسى بالعمالة والخيانة وتلقي أموال مقابل التحريض ضد الدولة على غير الحقيقة، ونشر أخباراً كاذبة عنهما.

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