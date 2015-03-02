صياد ينقذ طفل وضعه سائق فى جوال لإلقاءه فى النيل بالمنوفية

تمكن صياد بالرياح البحيرى بمركز السادات بمحافظة المنوفية من إنقاذ طفل من القتل على يد سائق توك توك وضعه داخل جوال بلاستك لإلقاءه داخل المياه تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى ، مديرأمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث السادات تفيد بمشاهده جابر كرم ، صياد للمدعوه ابو العنين عبدالمنعم اثناء القاءة جوال بلاستك فى الرياح البحيرى ، ثم سمع بعدها صوت صراخ فقام باستخراجه فعثر على الطفل محمد عبداللطيف اسماعيل ، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ولم يبرر السبب .

وبسؤال والد الطفل اقر بأن المتهم المسئول عن توصيل نجله يوميا بالتوكتوك الخاص به للمدرسه ذهابا وايابا ولا يوجد خلافات بينهم ، ولم يذكر شبه جنائيه ، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3380 جنح السادات وكلفت أجهزة البح الجنائى بالتحرى حول الواقعة .