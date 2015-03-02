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منظمات بريطانية: عادة التدخين المدمرة تودى بحياة نصف مليون طفل

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منظمات بريطانية: عادة التدخين المدمرة تودى بحياة نصف مليون طفل منظمات بريطانية: عادة التدخين المدمرة تودى بحياة نصف مليون طفل
حذر عدد من المنظمات الخيرية فى بريطانيا من أن نصف مليون طفل مدخن قد يلقون حتفهم عند وصولهم مرحلة البلوغ بسبب عادة التدخين المدمرة، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وبذل المزيد من الجهد لخفض معدلات استهلاك السجائر بين الأطفال .

وتشير تقديرات معهد أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة، إلى أن 2,7 مليون طفل من إجمالى 12 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن الـ16 عاما اليوم، سيصبحون من المدخنين، هو ما سيؤدى إلى حدوث نصف مليون حالة وفاة بأمراض ذات صلة بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن هناك انخفاضا فى أعداد المدخنين بمعدل خمس تعداد البريطانيين، إلا أنه شهد تباطؤا فى الآونة الأخيرة، فى الوقت الذى تصر فيه المنظمات الخيرية على ضرورة إجراء المزيد من الجهود للحد من انتشار التبغ بين الشباب البريطانى.

كانت الأبحاث التى أجريت بين عامى 2010 و2013، قد أكدت حدوث انخفاض بنسبة 15% فى استخدام السجائر بين الأستراليين.

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مصر 365