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تعرف على تأثير التدخين على المعدة

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تعرف على تأثير التدخين على المعدة تعرف على تأثير التدخين على المعدة
يؤثر التدخين بالسلب على كل أعضاء جسم الإنسان بشكل عام، وعلى المعدة بشكل خاص، فالمعدة بيت الداء كما يقال، ويمكن بمرضها أن يمرض الجسد كله.

الدكتورة رانيا شريف أخصائى التغذية أكدت على أن التدخين يضر بجدار المعدة وبإنزيماتها وأحماضها، وتدريجيا تقل قدرة المعدة على هضم الطعام مما يسبب أضراراً لا حصر لها للمدخن.

أضرار التدخين على المعدة


>وتابعت قائلة "المدخن يفقد تدريجيا بتدخينه قدرة أمعائه على التعامل السليم مع الطعام، فهو يسلبها وظائفها، وكما أن التدخين يقلل من نسب وصول الدم وتدفقه لأعضاء الجسم كافة، خاصة المعدة التى تعانى من قلة وصول مدد الدم إليها مما يعيقها عن أدائها لوظائفها".

تأثير التدخين على المعدة


>وتضيف: بالتدخين تعجز المعدة عن إفراز أحماضها بشكل جيد، وهى المسئولة عن تحليل الطعام والتمثيل الغذائى الجيد ليستفيد الجسم من عناصر وفيتامينات الطعام، مما يتسبب فى العديد من المشكلات المعوية للمدخن، أهمها الإصابة بالحموضة الدائمة، وحرقان المعدة، ارتجاع المرىء، النحافة المرضية، انسداد الشهية، ضعف الشهية، التهاب جدار المعدة، التهاب الفم، الشعور بالغثيان، الأنيميا وسوء التغذية نتيجة عدم استفادة الجسم من الطعام لقلة تمثيل المعدة له.

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