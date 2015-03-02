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بالفيديو - جماهير فيورنتينا تهتف لصلاح وتحتفل به عقب الفوز على إنتر

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بالفيديو - جماهير فيورنتينا تهتف لصلاح وتحتفل به عقب الفوز على إنتر بالفيديو - جماهير فيورنتينا تهتف لصلاح وتحتفل به عقب الفوز على إنتر

استقبلت جماهير فيورنتينا محمد صلاح الجناح الدولي المصري استقبال الأبطال، بعدما سجل هدف الفوز على إنتر ميلان في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وأنهى صلاح عقدة لفيورنتينا استمرت 15 عاما بالفشل في الفوز على إنتر ميلان في ملعبه جيوسيبي مياتزا.

واستقبلت جماهير فيورنتينا لاعبي الفريق عقب الوصول إلى فلورنسا معقل الفريق البنفسجي بالهتافات الحماسية، قبل أن توجه تحية خاصة إلى صلاح.

والتفت الجماهير حول صلاح فور ظهوره بين اللاعبين، ووضعت وشاح النادي حول عنقه، وقام عدد منهم بالتقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن هدف صلاح في إنتر هو الرابع له مع الفيولا منذ انضمامه للفريق في يناير قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

لمشاهدة الاستقبال الرائع، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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