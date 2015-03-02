الصحافة الإيطالية: صلاح ' البطل ' ، لديه معدل تهديفي مجنون

أشادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بالنجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه فيورنتينا أمام مضيفه إنتر ميلان مساء الأحد، واصفة إياه بالبطل.

"لاجازيتا ديللو سبورت" والتي تعد الصحيفة الرياضية الأولى في إيطاليا، وصفت معدل صلاح التهديفي بالمجنون.. إذ بعد هدفه في مرمى إنتر، أصبح المهاجم المصري يسجل في الدوري الإيطالي كل 45 دقيقة فقط.

وكان عنوان التقرير كالتالي "صلاح يدخل متأخرا، كان يصلي.. ومازال يسجل الأهداف".

وتشير الصحيفة إلى لجوء المدرب فينشينزو مونتيلا لصلاح بعد إصابة المهاجم كوما باباكار قبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، إذ مزح المدرب الإيطالي مع الصحفيين بعد المباراة قائلا:"أين صلاح؟، ربما كان يصلي، ولقد أدى بشكل جيد".

وسلطت الصحيفة الضوء على تألق صلاح السريع والملفت للنظر مع فيورنتينا، إذ لم يشعر جمهور الفيولا أن رحيل نجمه الكولومبي خوان كوادرادو قد أثر كثيرا على مردود الفريق.. والفضل يعود لنجم المقاولون العرب السابق.. محمد صلاح.

كبش فداء

ولم تنس الصحيفة ذكر تخلي فريق تشيلسي عن محمد صلاح أثناء وجوده بإنجلترا، إذ اعتبرت أن النجم المصري كان أشبه بكبش فداء للمدرب جوزيه مورينيو.. والذي أراد التعاقد مع كوادرادو من فيورنتينا، وقرر وقتها التضحية بصلاح من قائمة البلوز حتى يجد مكانا شاغرا للدولي الكولومبي.

وأكدت الصحيفة أن نادي فيورنتينا سيمد إعارة صلاح من تشيلسي لعام آخر في الصيف القادم، إذ وصفت الأمر بمثابة الضربة لفريق تشيلسي.. والذي سيسعى لعودة الدولي المصري إلى صفوفه مرة أخرى بعد أدائه البارع في "الكالتشيو".

"مومو"

في سياق أخر، أطلق موقع "فيولا نيوز" المتخصص في أخبار نادي فيورنتينا لقب "مومو" على محمد صلاح.

وتحدث الموقع على نسيان جماهير فيورنتينا لخوان كودارادو بعد قدوم الدولي المصري للفريق.. وبالتحديد، بعد هدفه الذي أعطى فيورنتينا الفوز على إنتر ميلان في عقر داره.

وأشار الموقع لمساهمة صلاح مع فيورنتينا في المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة من بطولة الدوري.. إلى جانب رغبة النادي في الوصول لأبعد مدى ممكن في مسابقة الدوري الأوروبي بعد قدوم صلاح، والتي سيواجه فيها نادي روما في ذهاب دور الـ16 بعد عشرة أيام.