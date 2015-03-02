مليون و800 ألف جنيه لتشغيل سنترال جامعة سوهاج الجديدة

قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج الجديدة، إنه تم تشغيل سنترال جامعة سوهاج الجديدة والذي يربط بين مقر الجامعة الحالي وبين مقر الجامعة الجديدة وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تشغيله بكليات التجارة والزراعة والتربية بالإضافة الى كليتي التربية الرياضية والآداب .

وأشار الدكتور محمود أبو العز، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إلى أن هذا السنترال من نوع avaia وهو سنترال ديجيتال ، وقد تم تركيب خط فايبر خاص يربط بين الجامعة الجديدة والمجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون نظام التشغيل من خلال الانترنت لتحويل الشفرات القديمة إلى نظام رقمى .