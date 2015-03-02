أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منظمة حقوقية تنتقد نقل رئيس مركز زفتى للمنيا بعد تورطه فى فضائح جنسية

Google+ Print
منظمة حقوقية تنتقد نقل رئيس مركز زفتى للمنيا بعد تورطه فى فضائح جنسية منظمة حقوقية تنتقد نقل رئيس مركز زفتى للمنيا بعد تورطه فى فضائح جنسية
انتقد ياسر التركى، مدير منظمة الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، إصدار قرار نقل الموظف العام (ب. ع)، والذى كان يعمل رئيس مركز ومدينة زفتى بالغربية، إلى العمل بمحافظة المنيا، بعد تورطه فى فضيحة مكالمات جنسية.

وقال التركى، فى بيانٍ إنه كلف المستشار القانونى للمنظمة بالتقدم ببلاغ للمحامى العام ضد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بعد إصدار قرار نقل الموظف العام.

وأوضح بيان المُنظمة: "على الرغم من قيام محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل بالتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التنمية المحلية، تفيد بتورط رئيس المدينة فى فضيحة مكالمات جنسية مع سيدة مدتها 40 دقيقة، وقيام البعض بنسخ هذه المكالمات على سيديهات ونشرها فى مدينة زفتى وديوان عام المحافظة، فسوف يضم البلاغ محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة فى حالة الموافقة على تنفيذ القرار".

وأضاف التركى أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية يعتبر محافظة المنيا مكان التوبة للفاسدين من العاملين فى الحكم المحلى، متابعًا فى البيان أن التصريحات السابقة للواء عادل لبيب تؤكد أنه يعتبر المنيا مكان العقاب الوحيد للفاسدين مما جعل المنيا من المحافظات المتردية اقتصاديا وتنمويا.

وأكد التركى أنه يُعد مذكرة فى هذا الشأن لإرسالها إلى رئيس الجمهورية تتضمن رفض القوى السياسية والحزبية والعاملين لقرار وزير التنمية المحلية، كذلك مطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشيكل لجان من رئاسة الجمهورية لكشف الفساد داخل المحليات الذى لم يتغير بعد ثورتين.

وأشار مدير المنظمة إلى أنه سوف يخاطب المجلس القومى لحقوق الإنسان للتدخل بشكل مباشر فى إلغاء القرار، مؤكّدًا أنه بدلا من نقل الموظف المخطئ، فتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لغيره وقال التركى إن المنيا لن تقبل بأن تكون ساحة التوبة لدى .

وزير التنمية يقرر نقل رئيس مدينة زفتى للمنيا لتورطه بمكالمات جنسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية