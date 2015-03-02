رفض استئناف عبدالله بدر على سجنه عام لاتهامه بالتحريض على القتل بـ”الاتحادية”

رفضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل الاستئناف المقدم من عبد الله بدر مقدم البرامج بقناة “الحافظ” السلفية على سجنه لمدة سنة مع الشغل، وذلك إثر إدانته ببث أخبار كاذبة والتحريض على القتل في أحداث الاتحادية، وتأييد مدة العقوبة.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة عاقبت كل من الداعية السلفى عبد الله بدر، والمستشار وليد شرابي هارب، والشيخ محمد عبد المقصود “هارب”، والقيادي بالحزب الإسلامي “محمد أبو سمرة” “خارج البلاد”، بالسجن عاماً مع الشغل لكل منهم لاتهامهم ببث أخبار كاذبة والتحريض على القتل في أحداث الاتحادية.

وكانت نيابة مصر الجديدة، قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على القتل، وإشاعة أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة أثناء اعتصام معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، بهدف التحريض على العنف.