حماية المستهلك يحيل 5 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

أحال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك 5 قنوات فضائية للنيابة، لبثها إعلانات مضللة على شاشات للترويج لمنتجات طبية تدعى قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، جاء ذلك فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف يعقوب فى تصريحات صحفية، أنه تمت إحالة كل من قناة ليالى سينما، وقناة سينما 1 للنيابة العامة، لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "فيا أناناس" بادعاء قدرته التخسيس بدون أثار جانبية، باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الأناناس، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة، وإحالة قناة دربكة سينما إلى النيابة العامة لقيامها بالإعلان عن منتج "كريم العبوة الذهبية" بادعاء أن المنتج مستخلص من مكونات طبيعية، ويعمل على علاج الضعف الجنسى لدى الرجال، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها.

وتابع يعقوب أنه قد تمت إحالة قناة دربكة أفلام للنيابة العامة لقيامها بالإعلان عن منتج يسمى "أقراص ابن سينا ديابيتس" بادعاء أن المنتج مسجل بوزارة الصحة ويعمل على علاج مرض السكر نهائياً وبدون أية أعراض جانبية، على خلاف الحقيقة، حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بالوزارة، مشيراً إلى أنه تم رصد قيام قناة ماجيستيك سينما فى 15/2/2015 بالإعلان عن منتج يسمى "كبسولات Super Slim" بادعاء قدرتها على قطع الشهية وحرق السعرات الحرارية، كما تم رصد الإعلان مرة أخرى على ذات القناة بتاريخ 22/2/2015 وقد أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل المنتج بها .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها .

وحذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية، مطالباً المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .

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