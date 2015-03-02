إبطال مفعول عبوة بدائية بجوار مبنى المفوضية الأوروبية بأكتوبر

أبطل خبراء المفرقعات بالجيزة اليوم الاثنين مفعول عبوة بدائية الصنع بجوار مبنى المفوضية الأوروبية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم التعامل معها بواسطة مدفع المياه، وتم تشتيت العبوة وإبطال مفعولها، وقام الخبراء بعمليات تعقيم ولم يتم العثور على أى عبوات أخرى.

كان اللواء مجدى الشلقامى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغاً من غرفة النجدة بالاشتباه فى وجود جسم غريب بجوار مبنى المفوضية الأوروبية بأكتوبر، وتم الدفع بخبراء المفرقعات وتبين إيجابية البلاغ، وتم التعامل مع العبوة وإبطال مفعولها.