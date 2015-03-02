بالصور.. انعقاد الاجتماع الثاني للجنة مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات الأقصر‎

قام الوفد الثاني من لجنة متابعة مجلس الوزراء بزيارة الأقصر لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان، حيث ناقش محمد بدر، محافظ الأقصر، مع المهندسة إيمان سليمان، مساعد رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد شوقي أعضاء لجنة المتابعة الخاصة بمجلس الوزراء في اجتماعهم الثاني بحضور كافة مسئولي المياه والصرف الصحي وممثلي شركة المقاولون العرب ومسئولي الصرف الصحي والإسكان والتخطيط العمراني مشروعات الأقصر المتوقفة لمتابعة سير ونسب تقدم الأعمال بها ، وخاصة مشروع إنشاء كوبري أعلى طريق الكباش ، ومشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان .

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في المشروعات الخدمية وبعد مرور 10 أيام على اجتماعهم الأول

وطالبت المهندسة إيمان بضرورة وجود مخططات زمنية واضحة وتحديد للأدوار والمسئوليات حول هذه المشروعات وخاصة مشروع الكوبري أعلى طريق الكباش مع أهمية تحديد التحويلات المرورية و الفترات الزمنية اللازمة لتوقف الخدمات والمرافق في هذه المنطقة لإنهاء المشروع بالإضافة إلى مراعاة كافة معايير الأمان ليقوم على أساس سليم ، جاء ذلك بعد جولة ميدانية قام بها أعضاء اللجنة مع مسئولي الأقصر لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تمت بهذه المشروعات .

وبالنسبة لمشروعات المياه والصرف الصحي أشار سليمان أنه يجب متابعة كافة محطات الصرف الصحي وتدارك الأخطاء الظاهرة أثناء التشغيل التجريبي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، كما أكدت للمسئولين الالتزام بالمسئوليات نظراً لوجود تأخر بأعمال الصيانة بشبكات الصرف الصحي بأسنا التي حدث لها هبوط .

وشدد بدر على مسئولي مشروعات الصرف الصحي والمياه لتحديد فترات زمنية واضحة لإنهاء المشروعات المتعطلة لأنها تمثل أهم المشروعات الخدمية للبنية التحتية ، وعبر عن استيائه من توقف عدد من المشروعات منذ عام 2002 لم يتم الانتهاء منها حتى الآن مؤكداً أنه لا ذنب للمواطن أن يتحمل المزيد من الأخطاء الإدارية التي يمكن التغلب عليها في حال التزام كل مسئول فمن غير المقبول عدم توصيل الخدمات الأساسية للمواطنين في حين وجود بنية أساسية نفذت بالفعل.