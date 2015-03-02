ضبط 140 كيلو بانجو بحوزة مزارع وعامل بالمنيا

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا من ضبط 140 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة مزارع وعامل حال استقلالهم سيارة.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من رئيس وحدة المكافحة بضبط أبو رضا . س . ح 26 سنة عامل ومقيم بقرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا وسبق اتهامه في قضية سرقة غيابي 3 سنوات.

> ومحمد . ع . ح 31 سنة فلاح ومقيم بقرية جبل الطير بمركز سمالوط وسبق اتهامه في قضية تبديد بالحبس سنة غيابيا، حال استقلالهما السيارة رقم 43011 نقل المنيا قيادة وملك الثاني ، وبحوزتهما 35 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن حوالي 140 كيلو جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالي ، وهاتفي محمول.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.